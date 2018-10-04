Большинство греков против переименования Македонии. По данным газеты Прото Тема, 72 процента опрошенных хотят, чтобы Афины отказались от Преспанского соглашения, согласно которому балканскую страну предлагается официально называть Республика Северная Македония.

Большинство греков против переименования Македонии. По данным газеты "Прото Тема", 72 процента опрошенных хотят, чтобы Афины отказались от Преспанского соглашения, согласно которому балканскую страну предлагается официально называть "Республика Северная Македония".В воскресенье, 30 сентября, в Скопье прошел референдум. Жители Македонии должны были ответить на вопрос, поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой. В итоге голосование признали несостоявшимся. Явка составила всего лишь около 37 процентов, а необходимо – более 50, напоминает телеканал "Россия 24".