Максим Фадеев прокомментировал информацию о возможной романтической связи между его сыном Саввой и певицей Ольгой Серябкиной. Музыкальный продюсер назвал их родственниками.

Максим Фадеев прокомментировал информацию о возможной романтической связи между его сыном Саввой и певицей Ольгой Серябкиной. Музыкальный продюсер назвал их родственниками.Максим Фадеев сделал заявление на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Продюсер опубликовал видеообращение ко всем заинтересованным людям. "Всем привет. Вот решил все-таки записать видеообращение, потому что меня возмущает поведение СМИ. Дно пробито – летим дальше", – высказал свое отношение к ситуации Фадеев.Он напомнил, что его крайне тронула информация о том, что якобы у его сына Саввы роман с Ольгой Серябкиной, солисткой группы "Серебро". Максим дал понять, что это ложь. "Ничего, что они родственники? Ничего, что разница в возрасте достаточно приличная – 21 год? Но это никого не смущает, главное же заголовки, правда? Помойки! Удачи вам всем", – завершил обращение Фадеев.Отметим, что публикацию продюсер подписал крикливо: "ШОК! Инцест! Смотреть до конца! 😂" Многочисленные поклонники прокомментировали видео Фадеева. "Да мы и не верим!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Фадеев Максим – мы Вас любим!!!", "Уважаемый Максим! Не обращайте внимания на это! Хотя эмоции иногда берут верх! Адекватные люди всегда на стороне разума! Спасибо вам за ваше творчество)", – прокомментировали ситуацию подписчики.Напомним, поводом для слухов послужила фотография, на которой запечатлена популярная исполнительница Ольга Серябкина, сидящая в продуктовой тележке, которую катит как будто бы наследник продюсера Савва Фадеев.