Наличие множества легальных онлайн-кинотеатров заставило пользователей вернуться к скачиванию пиратских копий через торренты. По данным исследовательской фирмы Sandvine, вокруг стало слишком много платных сервисов, предлагающих эксклюзивный контент, и потребители не готовы тратиться на подписки Netflix, Amazon, Hulu и HBO.

Наличие множества легальных онлайн-кинотеатров заставило пользователей вернуться к скачиванию пиратских копий через торренты. По данным исследовательской фирмы Sandvine, вокруг стало слишком много платных сервисов, предлагающих эксклюзивный контент, и потребители не готовы тратиться на подписки Netflix, Amazon, Hulu и HBO.Уровень использования BitTorrent-протокола, файлообменных клиентов и объемы интернет-пиратства, снижавшиеся на протяжении многих лет, теперь снова на подъеме. Как говорится в докладе Global Internet Phenomena (PDF), на файлообменные аккаунты приходится 3% мирового исходящего и 22% входящего интернет-трафика, причем 97% данных передается протоколу BitTorrent.В 2011 году, отметили Sandvine, на BitTorrent приходилось 52,01% исходящего трафика на фиксированных широкополосных сетях в Северной Америке. К 2015 году доля BitTorrent в этих сетях упала до 26,83 — из-за востребованности легальных стриминговых сервисов, на которых интересующий фильм в хорошем качестве и за относительно небольшую плату можно найти быстрее и проще, чем на торрент-трекерах.Однако в последнее время наметился обратная тенденция: доля BitTorrent вновь начала расти. Согласно отчету, особенно это заметно в странах Ближнего Востока, Европы и Африки, где на BitTorrent приходится 32% общего исходящего трафика."Больше чем когда-либо источников производит 'эксклюзивный' контент, доступный в единственном стриминговом или широковещательном сервисе — вспомните об 'Игре престолов' на HBO, 'Карточном домике' на Netflix, 'Рассказе служанки' на Hulu или 'Джеке Райане' на Amazon, — сказал аналитик Sandvine Кэм Каллен. — Стоимость доступа ко всем этим сервисам стала слишком высокой для потребителя, поэтому они подписываются на один—два, а остальное пиратят".∎uTorrent Web, позволяющий "на лету" воспроизводить загрузки, вышел из беты читайте такжеВ Sandvine отметили и другие интересные тенденции. Из исследования, например, можно узнать, что более половины мирового интернет-трафика зашифровано, на передачу видеоконтента, во многом по причине популярности стриминга игр, приходится около 58%, а на Netflix приходится 15% от входящего трафика по всему миру.