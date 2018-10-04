Модель Playboy выложила горячий снимок в микроблоге. На нем Виктория Сиполитакис предстала в красном сексуальном белье.

Модель Playboy выложила горячий снимок в микроблоге.На нем Виктория Сиполитакис предстала в красном сексуальном белье.32-летняя модель греческого происхождения позировалаперед зеркалом в ярком образе, с белой подвязкой на ноге. Девушка часто делитсяв Instagram фото и видео из личной жизни,сообщает Daily Star.Неизвестно,знал ли о планах молодой жены 52-летний миллиардер Хавьер Населли. Но теперь интимныеподробности его жизни обсуждают по всему миру.Из-за повышенноговнимания к Виктории ее избранник сделал все, чтобы их свадьба прошла в режимесекретности. Но все же стало известно, что церемония прошла в Нью-Йорке,а за платье невесты банкир заплатил 20 тысяч долларов.Отметим, что Сиполитакис получила известность в Аргентине в2015 году после публикации селфи, сделанных в кабине пассажирского самолета. Эпатажнуюмодель обвинили в создании опасной ситуации во время полета. В итоге пилотыбыли уволены, а Викторию оштрафовали на тысячу песо (около 67 тысяч рублей) иосудили на 18 месяцев общественных работ.Однако на этом скандальныепубличные эксперименты модели Playboy не окончились. В прошлом годуона прокатилась в нью-йоркском метро в платье и головном уборе, сделанных издолларов. При этом во время прогулки Виктория предлагала прохожих обрывать снее деньги.