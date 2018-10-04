Модель Playboy выложила горячий снимок в микроблоге.
На нем Виктория Сиполитакис предстала в красном сексуальном белье.
Модель Playboy выложила горячий снимок в микроблоге.
На нем Виктория Сиполитакис предстала в красном сексуальном белье.
32-летняя модель греческого происхождения позировала
перед зеркалом в ярком образе, с белой подвязкой на ноге. Девушка часто делится
в Instagram фото и видео из личной жизни,
сообщает Daily Star.
Неизвестно,
знал ли о планах молодой жены 52-летний миллиардер Хавьер Населли. Но теперь интимные
подробности его жизни обсуждают по всему миру.
Из-за повышенного
внимания к Виктории ее избранник сделал все, чтобы их свадьба прошла в режиме
секретности. Но все же стало известно, что церемония прошла в Нью-Йорке,
а за платье невесты банкир заплатил 20 тысяч долларов.
Отметим, что Сиполитакис получила известность в Аргентине в
2015 году после публикации селфи, сделанных в кабине пассажирского самолета. Эпатажную
модель обвинили в создании опасной ситуации во время полета. В итоге пилоты
были уволены, а Викторию оштрафовали на тысячу песо (около 67 тысяч рублей) и
осудили на 18 месяцев общественных работ.
Однако на этом скандальные
публичные эксперименты модели Playboy не окончились. В прошлом году
она прокатилась в нью-йоркском метро в платье и головном уборе, сделанных из
долларов. При этом во время прогулки Виктория предлагала прохожих обрывать с
нее деньги.