Один из самых известный радиоведущих британской телерадиокорпорации BBC Марк Рэдклифф вынужден покинуть эфир из-за обнаруженного у него заболевания.60-летний ведущий популярной музыкальной передачи Folk Show сообщил слушателям, что у него обнаружен рак языка и лимфатических желез.Правда, успокоил поклонников Рэдклифф в своем "Твиттере", заболевание было обнаружено на ранней стадии, так что он надеется: это излечимо.Now – here’s a thing – I’m sad to say that I’ve got some cancerous tongue and lymph node issues and so, as I’m sure you’ll understand, I’m going to be disappearing for a while. It’s all been caught very early and so everything should be fine.— The Mark Radcliffe (@themarkrad) 3 октября 2018 г.Он пообещал, что обязательно вернется в эфир – может, в начале следующего года, может раньше, если будет чувствовать себя достаточно хорошо, отмечается на сайте BBC.В "Твиттере" редакции, где также опубликовано это известие, коллеги, друзья и поклонники желают Марку успешного лечения, выздоровления и скорейшего возвращения в эфир.After this afternoon’s @BBCRadMac show, Mark Radcliffe (@themarkrad) is to take a break for cancer treatment. Everyone at 6 Music wishes him well and we look forward to welcoming him back when he’s ready. https://t.co/6ORplJO9Ou— BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) 4 октября 2018 г.