Первое серьезное испытание выпало на долю строителей Крымского моста. Сегодня обрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной части переправы. К счастью, никто не пострадал, но многотонная махина теперь лежит на мелководье.

Первоесерьезное испытание выпало на долю строителей Крымского моста. Сегодняобрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожнойчасти переправы. К счастью, никто не пострадал, но многотонная махина теперьлежит на мелководье.Строителии инженеры думают над тем, как поднять упавший пролет. Дело это не быстрое, но,скорее всего, на сроки сдачи второй очереди происшествие неповлияет.Строители говорят, что для подъема упавшегопролета потребуются, как минимум, два плавучих крана, которым предстоит непросто поднять тяжелую конструкцию, но сначала перевернуть ее в воздухе. Тутпотребуется ювелирное мастерство крановщиков.Еслиинженеры выяснят, что пролет поврежден, то придется заменить его на новый. Руководствозавода "Воронежстальмост", гдеизготавливают конструкции для , заявило, что предприятие готово сделатьеще один пролет и отправить его в Крым. "Если нужно, если скажут, то сделаем ещераз", – сказали на заводе.Железнодорожныйпролет упал с опор в Керченский пролив утром 4 октября. В Сетиуже есть видео с места событий. Ролик выложили строители, проезжающие мимо. Закадром они активно, с применением ненормативной лексики, обсуждают лежащий вверхтормашками пролет и говорят про "жидкие" опоры.Специалистыуже дали оценку случившемуся – по их мнению, причиной ЧП стала неисправностьодной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры.Инженеры также указывают на то, что подобные небольшие аварии вполне возможныпри создании столь крупного инфраструктурного объекта, как , учитывая огромный объемработ, их сложность и длительные сроки строительства.свою очередь, глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж", подрядчикастроительства Крымского моста Аркадий Ротенберг подчеркнул, что инцидентне повлияет на сроки сдачи железнодорожного участка. По его оценке,установка упавшего пролета займет около месяца. Но, стоит отметить, что строительствои так идет с опережением графика.Падение пролета – не первое серьезное происшествие на объекте. Черезнесколько недель после открытия автомобильной части Крымского моста скончалсярабочий, задавленный огромным краном с грузом. Это стало первой гибельючеловека на путепроводе.В Июне на съезде с Крымского моста произошла серьезная авария, жертвой которойстал водитель Peugeot 307. Скорее всего, он заснул за рулем и автомобиль врезался в барьерноеограждение.А в августе на легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, проводившей дорожныеработы. В результате происшествия пострадали два человека – их доставили вбольницу. Авария принесла неудобства и другим водителям. Полиция временноограничила движение в направлении полуострова – около суток на работала лишь однаполоса.