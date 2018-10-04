Прийти
домой и попасть в атмосферу уюта – что может быть лучше? Каждый человек
стремится сделать свое жилище максимально комфортным, но порой для
этого не хватает каких-то мелочей. Приобрести все необходимое для дома
можно в большом количестве самых разных интернет-магазинов. А в
некоторых из них к тому же можно получить скидку по промокоду.
Согласитесь, очень приятно создавать комфорт в жилище и при этом
экономить семейный бюджет.
Прийти
домой и попасть в атмосферу уюта – что может быть лучше? Каждый человек
стремится сделать свое жилище максимально комфортным, но порой для
этого не хватает каких-то мелочей. Приобрести все необходимое для дома
можно в большом количестве самых разных интернет-магазинов. А в
некоторых из них к тому же можно получить скидку по .
Согласитесь, очень приятно создавать комфорт в жилище и при этом
экономить семейный бюджет.
Один
из самых верных способов создать уютную обстановку – правильно
подобрать свет. К нему мы зачастую относимся поверхностно: повесить
люстру на потолок, поставить торшер и все. Между тем свет без всяких
сомнений можно назвать мощным "уютизатором", создающим комфортную атмосферу в доме.
Для
правильного подбора светильника нужно знать несколько простых правил.
Прежде всего, определитесь, какой прибор вам нужен. Есть потолочные,
встраиваемые, светодиодные, настенные и другие виды светильников.
Выбирать необходимо исходя из ваших личных предпочтений и стиля, который
вы хотите создать в вашем жилье.
Важен
и дизайн прибора. Он не должен выделяться из общего стиля помещения.
Люстра хай-тек вряд ли будет хорошо смотреться в комнате с классическим
стилем. А классический светильник, наоборот, вряд ли подойдет для
современного интерьера.
Выбрать нужную люстру можно без труда в интернет-магазине Svetodom. По предоставляется скидка 5% на всю продукцию или дисконт в размере 500 рублей на
первый заказ. В каталоге интернет-магазина большое количество люстр,
светильников, ламп, розеток, выключателей и других аксессуаров.
Кроме
того, в ассортименте всегда можно найти подвесные, встраиваемые и
уличные светильники, подсветки для картин, бра, споты и многое другое.
Все представленные в каталоге товары – от известных производителей.
среди них LIGHT STAR, ODEON LIGHT, NOVOTECH, DEGRAN.
Создать уютное и комфортное жилище поможет и интернет-магазин GearBest. Промокод дает скидку 8% на приобретение предметов для кухни и домашнего декора – освещение, декоративные наклейки на стены, часы и многое другое.
Дизайнеры
интерьера советуют: не стоит недооценивать важность дивана, ведь
зачастую он не только является центральным элементом гостиной, но и несет
большую эмоциональную нагрузку. Именно на диване можно расслабиться и
отдохнуть, поболтать с друзьями и знакомыми, или просто посидеть с чашечкой ароматного чая,
укутавшись в теплый плед.
Выбрать диван по душе и при этом получить скидку 5% по промокоду можно в интернет-магазине дизайнерской мебели Furnish. В каталоге более 50 тысяч наименований продукции – самые стильные, качественные и интересные товары для интерьера.
Помимо дизайна гостиной, в Furnish можно найти мебель для спальни, столовой, прихожей, а также детской комнаты и ванной. Кровати, диваны, кресла, тумбочки, шкафы и другая мебель, а также аксессуары – подушки,
светильники, настенные часы и многое другое. В пару кликов посетитель
может отсортировать товар по бренду и одному из 12 стилей.
Отнеситесь
серьезно и к оформлению стен жилища. Картины, панно, фотографии в
рамках – при правильном подборе эти элементы добавят уюта вашему дому.
Не менее важной деталью являются часы. Размещенные в нужном месте и
соответствующие дизайну квартиры, они станут прекрасным дополнением к
стилю жилья, придав ему смысловую завершенность.
Купить подходящие часы можно в интернет-магазине 22-10. Продавец дает скидку по промокоду в размере 10% на первую покупку, но при условии, что ее общая стоимость
превышает три тысячи рублей. В каталоге продавца большой выбор
интерьерных часов детской, кухни, гостиной и комнат.