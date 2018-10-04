Разработчики фотобенчмарка DxOMark поместили iPhone XS Max на 2-е место, назвав его камеру одной из лучших на рынке. Набрав 105 баллов, новый смартфон Apple обошел по качеству фотосъемки всех конкурентов, уступив только Huawei P20 Pro с тремя объективами.

Разработчики фотобенчмарка DxOMark поместили iPhone XS Max на 2-е место, назвав его камеру "одной из лучших" на рынке. Набрав 105 баллов, новый смартфон Apple обошел по качеству фотосъемки всех конкурентов, уступив только Huawei P20 Pro с тремя объективами.На фототесте устройство получило 110 очков. "Во время съемки неподвижных изображений камера непрерывно захватывает многокадровый буфер с разными уровнями экспозиции, одновременно обеспечивая нулевую задержку затвора и HDR-обработку, что уникально для нового iPhone на данный момент", — сказали в DxOMark. iPhone XS Max обеспечивает "превосходное качество картинки при ярком освещении", автофокус — "один из лучших, что мы тестировали", однако его зум мог быть и получше.На видеотесте iPhone XS Max показал себя хуже, заработав только 96 баллов. Камера обладает великолепной производительностью при ярком свете, но одна из её слабых сторон — неправильно выставленный баланс белого при видеосъемке внутри помещений.∎Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире читайте такжеОбщая сумма очков складывается из ряда фото- и видеотестов. Прошлогодний iPhone X, например, заработал 97 очков. Модель iPhone XS аналитики не рассматривали, поскольку у них одинаковая с Max-версией система камер.