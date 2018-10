Один из студентов детройтского Колледжа творческих исследований (CSS) опубликовал видео со встречи студентов учебного заведения с популярным рэпером Канье Уэстом. На попавших в Сеть кадрах запечатлено, как артист стоит на столе и кричит на собравшихся матом.

Один из студентов детройтского Колледжа творческих исследований (CSS) опубликовал видео со встречи студентов учебного заведения с популярным рэпером Канье Уэстом. На попавших в Сеть кадрах запечатлено, как артист стоит на столе и кричит на собравшихся матом, сообщает Jalopnik.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Уэст стоит на столе и кричит студентам: "Отстаньте, мать вашу, от Илона Маска! Мне плевать, что творится у него дома".kanye really came to our little art school and told us to leave elon musk alone pic.twitter.com/Y9ujjprUNS— josh (@jkhco) 2 октября 2018 г.Фраза про дом, вероятно, отсылает к конфликту Маска и рэперши Азилии Бэнкс. Последняя рассказала, что была в доме Маска, когда он писал твит о том, что акции Tesla отныне стоят по 420 долларов за штуку. Это число культовое среди тех, кто часто курит марихуану. Предприниматель взбесился, что гостья вынесла эту информацию на публику.Канье Уэст и Маск давно находятся в теплых отношениях. В 2016 году бизнесмен написал профиль рэпера для журнала Time — Уэст тогда вошел в сотню самых влиятельных людей в мире. В марте 2018 года Илон Маск назвал Канье Уэста своим источником вдохновения. Музыкант, в свою очередь, часто одобрительно высказывался о Маске в "Твиттере".