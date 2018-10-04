В Подмосковье госпитализирован актер Николай Караченцов – у него двухстороннее воспаление легких, которое началось еще около 3 недель назад.

В Подмосковье госпитализирован актер Николай Караченцов – у него двухстороннее воспаление легких, которое началось еще около 3 недель назад, сообщает ТАСС. Актер находится в отдельной палате в той же больнице, где проходит курс химиотерапии — ранее у Караченцова обнаружили злокачественное образование в правом легком.Как рассказала Starhit супруга актера Людмила Поргина, болезнь развилась на фоне борьбы с онкологией. Жена актера уверяет, что ситуация улучшается с каждым днем, после выписки они планируют отправиться на дачу.Опухоль у Караченцова обнаружили осенью 2017-го. В 2005 году актер попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться.