Анна Ковальчук стала ведущей детской передачи на телеканале Спас. Популярная актриса призналась, что хотела вести легендарную программу Спокойной ночи, малыши!, но ее не взяли.

Анна Ковальчук стала ведущей детской передачи на телеканале "Спас". Популярная актриса призналась, что хотела вести легендарную программу "Спокойной ночи, малыши!", но ее не взяли.Анна ковальчук прославилась благодаря роли Маши швецовой из многосерийного фильма "Тайны следствия". Отметим, что этот сериал длится уже 18 лет. А еще популярность Анны сильно возросла после того, как она смело показала обнаженную грудь в картине Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". С недавних пор Ковальчук стала вести детскую передачу на православном канале "Спас".Актриса рассказала, что давно мечтала о подобном опыте. Она даже просилась поработать ведущей в передачу "Спокойной ночи, малыши!", но ее не взяли. "Видимо, всему свое время. После интервью с Борисом Корчевниковым, в котором говорили о многом, поняла, что детскую программу можно сделать на его канале. Борис пошел навстречу. Снимаем в Санкт-Петербурге, где живу. Гости – это детвора, которую находит кастинг-директор", – цитирует Анну Ковальчук .В съемках принимал участие даже маленький сын актрисы Добрыня. Также у Анны есть 18-летняя дочь Злата. Недавно она поступила в Институт международных отношений, учится на юриста. Анна гордится успехами наследницы."Злата очень самостоятельная. Готовилась к ЕГЭ без помощи репетиторов. Я даже не знала, что именно она сдает. "Мама, лучше тебе и не вникать. Все хорошо, не парься", – шутила дочь. Злата получила 91 балл по иностранному языку на государственном экзамене", – похвасталась Ковальчук.Уже 11 лет Анна счастливо замужем за Олегом Капустиным, однако предпочитает лишний раз не демонстрировать общественности семейную идиллию. Она объяснила: "У нас все хорошо. Просто Олег – госслужащий. Занимает такую должность, что ему вообще не до этой ерунды. А я не настаиваю. Иной раз думаю, что и к лучшему. Зачем раздражать людей своим счастьем, Бог все видит".