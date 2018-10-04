Актриса Мария Кожевникова вернула былые формы. Звезда похвасталась фигурой в купальнике.

Актриса Мария Кожевникова вернула былые формы. Звезда похвасталась фигурой в купальнике.Летом 2017 года Мария и ее супруг Евгений Васильев стали родителями в третий раз. За время беременности звезда значительно поправилась, поэтому до недавнего момента скрывала свою фигуру под мешковатой одеждой.Кожевникова все силы бросила на борьбу с лишними килограммами. Ее старания увенчались успехом – звезда вернулась к своему идеальному весу.Несмотря на победу, артистка долго стеснялась показать тело. Минувшим летом звезда загорала на курорте исключительно в слитных купальниках. В соцсети она выкладывала снимки, которые не позволяют разглядеть ее изменившиеся формы.И вот на свежей публикации в Instagram Мария предстала во всей красе. Она позирует в раздельном купальнике, который демонстрирует идеальный пресс и подтянутые бедра знаменитости.“Хорошо выглядите! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “А ты сидишь на диете?”, “У тебя ШИКАРНАЯ фигура 😻❤”😍”, )))))))))) А дети точно твои ? Судя по фигуре …", “Побольше фотак в купальнике супер было бы...👍”, “Хороша чертовка😏....❤”", “Крутая фигура у вас Мария )”, “Расскажите, как вы худеете?”, – писали интернет-обыватели в комментариях.Напомним, что первый ребенок Кожевниковой – Иван родился 19 января 2014 года. Второй сын, которого назвали Максимом, появился на свет через год после брата – 26 января 2015-го. Маленький Вася родился 20 июля 2017-го. И хоть он младше братьев, Кожевникова уверена, что все трое со временем станут самыми близкими друзьями.