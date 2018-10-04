Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии в оставшихся матчах 2018 года. Капитан португальцев решил сосредоточиться на игре за свой клуб и взял паузу в международной карьере.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии в оставшихся матчах 2018 года. Капитан португальцев решил сосредоточиться на игре за свой клуб и взял паузу в международной карьере.Португальцам предстоит сыграть в Лиге наций со сборной Польши (дважды) и Италии, а также товарищескую встречу с командой Шотландии. Криштиану Роналду попросил не вызывать его на эти матчи. Но при этом лидер португальской команды вернется в сборную и примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2020.Ранее похожее решение принял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Пока неизвестно, вернется ли Месси в национальную команду в 2019 году.