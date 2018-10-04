На Крымском мосту новое ЧП. Из-за технической неисправности одной из
домкратных систем фрагмент строящейся железнодорожной части переправы
слетел в воду при монтаже. Об этом сообщил инфоцентр Крымский мост.
На Крымском мосту новое ЧП. Из-за технической неисправности одной из
домкратных систем фрагмент строящейся железнодорожной части переправы
слетел в воду при монтаже. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Инцидент произошел на участке между островом Тузла и одноименной косой. "В процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – отмечается в сообщении информационного центра.
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