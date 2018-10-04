На Крымском мосту новое ЧП. Из-за технической неисправности одной из домкратных систем фрагмент строящейся железнодорожной части переправы слетел в воду при монтаже. Об этом сообщил инфоцентр Крымский мост.

На Крымском мосту новое ЧП. Из-за технической неисправности одной издомкратных систем фрагмент строящейся железнодорожной части переправыслетел в воду при монтаже. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".Инцидент произошел на участке между островом Тузла и одноименной косой. "В процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – отмечается в сообщении информационного центра.счастью, никто из строителей не пострадал. Опоры моста не повреждены,на его несущей способности инцидент не отразился. Не повлияло это ина сроки ввода в эксплуатацию железнодорожной части переправы.Планируется, что это произойдет в конце следующего года.Теперьупавшую в море конструкцию будут извлекать с помощью крана. Такжепотребуется замена рухнувшей части моста на новую. На эти работы можетпотребоваться до 45 суток. Впрочем, при благоприятных обстоятельствахустранение неполадок может занять не более месяца.Напомним,автомобильную часть Крымского моста официально открыл в середине мая2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства личнопроехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующегодня открылось движение для всех автомобилистов.начале недели по трассе через Керченский пролив открылось движениебольшегрузного транспорта. В связи с запуском грузового движения помосту крымчане ожидают снижения цен на товары в магазинах полуострова.Однако эксперты не столь оптимистичны.Поих мнению, пользу в связи со снижением транспортных издержек можетполучить бизнес. Что касается конечных цен на полках, то их рост можетлишь замедлиться, но не пойти вспять, полагают аналитики.