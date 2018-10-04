В Москве состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии ТЭФИ. Лера Кудрявцева была номинирована аж в двух номинациях, но в обеих, в итоге, проиграла.

В Москве состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии ТЭФИ. Лера Кудрявцева была номинирована аж в двух номинациях, но в обеих, в итоге, проиграла.Лера Кудрявцева не смогла сдержать нахлынувших чувств, поэтому поделилась эмоциями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеблондинка опубликовала свою фотографию и публично обратилась к коллеге. "Лучший ведущий Развлекательного ток – шоу @malakhov007 – Вот от души поздравляю мой дружище (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Кудрявцева.Телеблондинка отметила, что "здесь не поспоришь", однако далее Лера не смогла скрыть негативных чувств, отчего язвительно добавила: "нооо .... лучшее ток-шоу вечернего Прайма "Саранхэ" – Вы серъезно ???? 😂 Я к своему сожалению даже и не знала о его существовании".Для тех, кто, как и Лера Кудрявцева, не в курсе, что это за передача, напомним. Развлекательное шоу "Саранхэ" идет на канале CTC Love. Ведущий – участник музыкальной группы Mband Анатолий Цой, участники – влюбленные пары. "Саранхэ" – игра на деньги. В каждом выпуске парам (по отдельности) предстоит, не сговариваясь, одинаково ответить на вопросы о привычках, недостатках и интересах друг друга. Каждый совпавший ответ увеличивает призовой фонд на десять тысяч рублей.Поклонники поддержали расстроенную Леру Кудрявцеву. Многие, как и телеведущая, признались, что тоже впервые слышат о таком шоу. "Леруня вы с Андреем лучшие", "Самая классная!!!!", "Лерочка, верьте народу! Не унывайте, мы вас любим", "Лера, Вы великолепны!", "Ваша передача самая самая❤️❤️, любим очень секрет на миллион", – прокомментировали пользователи Сети слова расстроенной Леры Кудрявцевой.