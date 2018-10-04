04.10.2018

2018-10-04 09:20:55

Лауреат Нобелевской премии по физике умер в возрасте 96 лет

В США скончался лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман. Ученому было 96 лет, передает . Ледерман умер в своем доме в городе Рексберге в штате Айдахо.



Нобелевскую премию ученый получил за открытие мюонного нейтрино совместно с коллегами Джеком Стенбергером и Мелвином Шварцем. Это произошло в 1988 году. Также физик известен как автор термина "частица бога" – так в своей статье он назвал бозон Хиггса.