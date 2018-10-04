Подготовленный на Украине законопроект о запрете русского языка по сути своей является фашистским, заявил в эфире программы 60 минут историк и публицист Лев Вершинин.

Подготовленный на Украине законопроект о запрете русского языка по сути своей является фашистским, заявил в эфире программы "60 минут" историк и публицист Лев Вершинин."Я могу вспомнить только два подобных примера. Первый — это кровавый закон о языках в Испании, когда первые десять лет после победы Франко за использование каталонского языка и эускади (язык басков) расстреливали. Второй пример: после переворота генерала Эврена в Турции все курды были объявлены горными турками, а за разговоры на курдском языке можно было попасть на каторгу на 15 лет", — сказал Вершинин.По его мнению, на Украине проходит внедрение киевскими властями, по указанию Вашингтона, так называемого македонского проекта, то есть разрыва единого народа. "В самом тексте законопроекта об этом четко сказано: недопустимость памяти об общей исторической судьбе, уничтожение общей культуры. Македония этот путь прошла. К сожалению, этот проект отработан очень хорошо", — заявил публицист.4 октября Верховная рада рассмотрит законопроект, призванный еще сильнее украинизировать страну. Другие языки, в том числе русский, фактически будут поражены в правах. Новый языковой законопроект в украинский парламент внесли в конце января 2017 года. Автором выступил депутат от Народного фронта Николай Княжицкий, соавтор — представительница "Самопомощи" Ирина Подоляк. С того времени закон слегка переработали, но основные его позиции остались на месте.