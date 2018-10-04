Страна смакует отношения певца Александра Серова с бывшей проституткой Дарьей Друзьяк – мол, она жила в его квартире, потом забеременела, он ее избил и выгнал. Спешим успокоить неравнодушных и заявить, что весь этот сериал – чистой воды больной вымысел сценариста.

Страна смакует отношения певца Александра Серова с бывшей проституткой Дарьей Друзьяк – мол, она жила в его квартире, потом забеременела, он ее избил и выгнал. Спешим успокоить неравнодушных и заявить, что весь этот сериал – чистой воды больной вымысел сценариста."Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой так называемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзьяк, но согласился, чтобы его имя полоскали, – сообщили знакомые с кухней ток-шоу Малахова люди. – Не бескорыстно, конечно – в "Прямом эфире" ему сулили заплатить около трех миллионов рублей. Сумма не такая и большая, но 64-летнему артисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, не повредит".По сценарию в одной в одном из выпусков у Дарьи Друзяк прямо перед камерами должен был случиться выкидыш. И действительно, в какой-то момент бывшей проститутке стало плохо. У нее открылось кровотечение – камера крупным планом показала пятно на белоснежном диване в том месте, где сидела Друзьяк. Андрей Малахов немедленно позвал врачей, и те госпитализировали женщину с подозрением на выкидыш.Да вот незадача – Малахов объявил, что на диване "лужа крови" ДО того, как Друзяк встала и камера показала красное пятно на белоснежной кожаной обшивке. Откуда он это мог знать заранее? "Я потом позвонила Андрею, сказала, что он спалился, а тот смеется в голос", – рассказала Dni.Ru знакомая телеведущего."Теперь в прессу запустят байку, что эта Друзьяк якобы хочет наложить на себя руки из-за выкидыша. Не верьте этому – и она, и Серов живут вполне счастливо, собирая денежки с эфиров, ничего фактически не делая. Это всего лишь актерская игра, придуманная и воплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", – говорит за кулисами телекомпании.Как стало известно, в Комиссию по журналистской этике готовится запрос с просьбой проверить программу Андрея Малахова и наказать его как продюсера за подлоги, ложь и фальсифкации, с которыми он то и дело выходит в эфир и одурачивает зрителей.