Принц Гарри и Меган Маркл посетили графство Сассекс. Во время визита королевская чета встретилась с детьми и студентами. Молодожены ни на шаг не отходили друг от друга.

Принц Гарри и Меган Маркл посетили графство Сассекс. Во время визита королевская чета встретилась с детьми и студентами. Молодожены ни на шаг не отходили друг от друга.К визиту в графство, титул которого после свадьбы получили Гарри и Меган, оба хорошенько подготовились. Супруги выглядели великолепно.Маркл появилась перед народом в кремовом пальто Armani, изящно обтягивающей бедра кожаной темно-зеленой юбке-карандаше от Hugo Boss и блузке ей в тон. Верхние пуговицы рубашки Меган предпочла оставить расстегнутыми, что придало образу сексуальности. Примечательно, что для долгой прогулки по старинному графству жена принца выбрала нюдовые туфли на довольно высокой шпильке.Герцогиня Сассекская уверена, что всегда может опереться на мужа, поэтому не опасается надевать столь неудобную обувь. Принц Гарри нарядился не так эффектно, как его супруга. Для визита внук Елизаветы II выбрал светло-серый классический костюм и белую рубашку, а также коричневые ботинки с оригинальными синими шнурками.Во время мероприятия Гарри не выпускал руку жены, а Меган, словно на поводке, водила его за собой. Поклонники пары сочли, что Маркл приревновала, узнав о недавнем инциденте с бывшей любовницей принца, пишетDaily Express.Напомним, казус произошел во время визита принца Гарри и Меган Маркл в Австралию. На одном из приемов внук Елизаветы II столкнулся со своей любовницей Дженной Коулман: девушка улыбнулась и помахала ему рукой, Гарри же опустил взгляд и пулей убежал к жене.