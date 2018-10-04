В Костромской области создадут Центр компетенций ювелирной промышленности.

В Костромской области создадут Центр компетенций ювелирной промышленности.Центр компетенций ювелирной промышленности планируют организовать на базе Костромского государственного университета. Сегодня с таким заявлением выступил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.Там займутся разработкой инициатив по правовому регулированию деятельности отрасли, станут отслеживать, какие изменения происходят в законодательстве России и в международных отношениях, чтобы вывести российские компании на зарубежный рынок. Кроме того, разработают новые технологические концепты. Большое внимание уделят профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников ювелирных предприятий.Губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил, что центр даст шанс создать прямые контакты с органами регулирования и позволит более оперативно предлагать свои идеи в сфере ювелирной промышленности.Для воплощения проекта в жизнь в Костромской области имеется образовательная база для специалистов ювелирных предприятий. Созданы большие научные разработки в сфере современного оборудования и технологий производства ювелирных изделий.Идею по созданию такого Центра глава региона Сергей Ситников предложил при встрече министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову. Руководитель ведомства поддержал проект. Как пояснил Алексей Моисеев, Минфин России одобрил данное предложение, потому что в Костромской области находятся одни из самых крупных ювелирных производств страны. Стоит отметить, что в регионе производят больше половины всех ювелирных изделий России.Также заместитель министра РФ Алексей Моисеев отметил, что создание центра компетенций поможет создать условия для здоровой конкуренции и поспособствует построению прозрачных и доверительных взаимодействий федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и граждан.