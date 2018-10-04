США выдвинули обвинения семерым россиянам, которые, как считают в Вашингтоне, работали в ГРУ. Их подозревают во взломе спортивных организаций из мести за отстранение атлетов из России, а также в атаке компании Westinghouse.

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Минобороны России. Об этом на пресс-конференции сообщил помощник генпрокурора США Джон Демерс. Трансляция ведется на сайте Минюста США.Имена четверых из обвиняемых уже ранее были озвучены министром обороны Нидерландов на пресс-конференции. Это Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, ​Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Их назвали сотрудниками ГРУ, которые попытались взломать сети Организации по запрещению химического оружия. Еще трое обвиняемых фигурировали в списке 12 хакеров ГРУ, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во взломе серверов Демократической партии США. В отличие от четырех россиян, которых выдворили из Нидерландов, последние трое работали из Москвы, заявили в Минюсте США. Это Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков и Артем Андреевич Малышев. Все они служат в войсковой части № 26165, заявили в Минюсте.Ведомство обвиняет семерых россиян в хакерстве, краже частной и секретной информации, публикации информации для использования ее против недоброжелателей России и изменения общественного мнения в пользу России, кратко перечислил Демерс.Затем Демерс дал слово прокурору США по Западному округу Пенсильвании Скотту Брейди, который рассказал, что целью российских хакеров были в том числе атлеты и антидопинговые агентства. Жертвами стали примерно 250 спортсменов из 30 стран, WADA, Спортивный арбитражный суд, ФИФА, Антидопинговое агентство США, Канадский центр по этике в спорте, Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Он посчитал, что масштабная хакерская операция стала ответом на отстранение российских спортсменов от Олимпиады из-за допингового скандала. Другими словами, Россия сжульничала, их поймали, им запретили участвовать в Олимпиаде, они были взбешены и отомстили. Из мести они нарушили закон, поэтому они преступники, — сказал Брейди.Кроме того, российские хакеры атаковали американскую энергетическую компанию Westinghouse, расположенную в Пенсильвании, которая занимается в том числе ядерной энергетикой. Westinghouse поставляла ядерное топливо Украине, добавил Брейди. По словам прокурора, хакеры также атаковали ОЗХО и лабораторию Шпиц в Швейцарии, которая исследовала яд Новичок и образцы химоружия, применявшегося в Сирии.Директор ОЗХО Ахмет Узюмджю был проинформирован главой МИД Нидерландов о попытке кибероперации против организации, говорится в сообщении ОЗХО, поступившем в РБК. Организация с начала 2018 года наблюдала усиление киберактивности, Технический секретариат ОЗХО предпринимал меры для ее смягчения.​Брейди уточнил, что пятерым россиянам предъявили обвинения в краже личных данных (identity theft), они получили пароли, которые использовали реальные люди, чем воспользовались в дальнейшем. Еще одному фигуранту предъявили обвинения в электронном мошенничестве по четырем пунктам. Всех семерых также обвиняют в отмывании средств — они незаконным путем приобретали программное обеспечение для взлома.В ситуациях, когда офицеры ГРУ не могли дистанционно взломать системы, они приезжали (в страны, где расположена их цель. — РБК) ​, используя российские паспорта, чтобы совершить хакерские операции, — объяснил помощник директора департамента ФБР по кибероперациям Эрик Веллинг приезд четырех из обвиняемых россиян в Нидерланды. Веллинг добавил, что российские хакеры публиковали украденную информацию, скрываясь под псевдонимом Fancy Bear.