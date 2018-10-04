В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за грабеж

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за грабежВ середине сентября в полицию обратилась 72-летняя жительница Мурома и рассказала, что ее ограбили. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На одной из улиц города на пенсионерку напал неизвестный мужчина и попытался вырвать сумку из рук. Женщина стала защищаться, но упала на землю. Злоумышленник схватил сумку и убежал, а муромлянка не только лишилась своего имущества, но и сломала палец на руке.К ней на помощь приехали сотрудники полиции и недалеко от места происшествия нашли похищенную сумку.В конце сентября следователи задержали воришку. Им оказался 18-летний безработный парень.Он во всем признался и пояснил, что 1500 рублей из сумки уже потратил.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за грабеж.