В дневное время суток молодой человек похитил сумку у пенсионерки.

В середине сентября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в дневное время суток обратилась 72-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей имущества.Женщина пояснила полицейским, что на одной из улиц районного центра на неё напал неизвестный молодой человек и попытался выхватить из рук сумку. Защищаясь, пенсионерка упала на землю, но злоумышленник не оставил своих намерений и, похитив сумку, скрылся в неизвестном направлении. В результате потерпевшая не только лишилась имущества, но и сломала палец на руке.Полицейскими, прибывшими на место происшествия, при осмотре прилегающей территории была обнаружена похищенная сумка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в конце сентября сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 18 летний безработный местный житель.Задержанный дал признательные показания, пояснив, что находившиеся в сумке 1500 рублей потратил на свои нужды.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде реального лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.