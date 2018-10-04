На юго-востоке Турции в провинции Батман в результате подрыва бронетранспортера на самодельной мине погибли четверо военнослужащих и пятеро получили ранения.

На юго-востоке Турции в провинции Батман в результате подрыва бронетранспортера на самодельной мине погибли четверо военнослужащих и пятеро получили ранения, передает РИА Новости.ЧП произошло в районе Герджюс, где турецкие военные проводят операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Для нейтрализации террористов развернута крупномасштабная операция, говорится в заявлении администрации провинции.После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1000 военных и полицейских, а также около 500 гражданских.По данным министерства обороны Турции, за это время силами безопасности уничтожены более 10 тысяч членов РПК.На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции ведут воздушные и наземные операции.