В ходе личного досмотра у злоумышленника были обнаружены пакеты с наркотическим средством – гашишем, общей массой около 480 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 21-летнего неработающего жителя Московской области по подозрению в хранении гашиша.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы на Аминьевском шоссе остановили для проверки документов 21-летнего неработающего жителя Московской области. Молодой человек вел себя подозрительно, пытался уклониться от общения с полицейскими. В ходе личного досмотра у него были обнаружены пакеты с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 480 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93