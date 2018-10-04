За океаном стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Обладатель Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз со счетом 7:0 разгромил Бостон Брюинз.

За океаном стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 7:0 разгромил "Бостон Брюинз"."Кэпиталз" уверенно стартовали в регулярном чемпионате, не оставив шансов "Брюинз". Уже на второй минуте столичный клуб вел 2:0. Общий счет 7:0 в пользу "Вашингтона". Две шайбы – вторую и четвертую забросил Евгений Кузнецов. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин один раз поразил ворота "Бостона" и сделал результативную передачу.В споре двух канадских клубов "Ванкувер Кэнакс" – "Калгари Флеймз" победа досталась "Ванкуверу". После двух периодов хозяева вели 1:0. Третий период оказался довольно результативным. Итоговый счет 5:2. Вклад Николая Голдобина в победу "Кэнакс" гол и точная передача.Упорным оказался матч двух других представителей Канады – "Торонто Мэйпл Ливз" и "Монреаль Канадиенс". Основное время завершилось вничью 2:2. В дополнительном периоде "кленовые листья" смогли провести победный гол – 3:2. В составе "Торонто" дебютировал российский защитник Игорь Ожиганов. "Анахайм Дакс" в гостях победил "Сан=Хосе Шаркс" 5:2.