Пассажир столичного метро вступил в словесную перепалку с сотрудником метрополитена и нанес ему удар в лицо...

«Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в нанесении побоев сотруднику метрополитена», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как было установлено, гражданин в вестибюле станции метро «Кунцевская» проехал на самокате до досмотровой зоны, где ему сделал замечание сотрудник службы безопасности столичной подземки. В ответ на это пассажир вступил с ним в словесную перепалку, после чего нанес удар рукой в лицо.Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель столицы.По факту произошедшего отделом дознания УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18