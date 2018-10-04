Газпром назвал дату начала поставки газа по газопроводу Северный поток – 2. По словам главы компании Алексея Миллера, голубое топливо по новому маршруту может начать поставляться уже с 1 января 2020 года. Запуск газопровода приведет к катастрофическим последствиям для Украины: и без того дышащая на ладан экономика страны рискует окончательно накрыться медным тазом из-за снижения доходов от транзита газа.

"Газпром"назвал дату начала поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2".По словам главы компании Алексея Миллера, голубое топливо по новомумаршруту может начать поставляться уже с 1 января 2020 года. Запускгазопровода приведет к катастрофическим последствиям для Украины: и безтого дышащая на ладан экономика страны рискует окончательно накрытьсямедным тазом из-за снижения доходов от транзита газа.Пословам Миллера, на ввод в эксплуатацию "Северного пока – 2" компаниярассчитывает, исходя из текущего графика работа. "Это говорит о том, чтомы абсолютно точно можем начать поставки газа по "Северному потоку-2",начиная с 1 января 2020 года", – сказал глава "Газпрома" в кулуарах Петербургского газового форума.Европейцынамерены покупать еще больше российского газа, спрос на голубое топливопродолжает расти, отметил Миллер. "При этом надо понимать, что этицифры являются очень значительными", – подчеркнул он.Ранеетехнический директор проектной компании Сергей Сердюков назвал срокистроительства газопровода в российских водах. По его словам, планируетсяначать эти работы к декабрю 2018 года. Закончиться стройка должна вконце следующего года."Северныйпоток – 2" – строящийся газопровод из России в Германию, который должензаменить для транспортировки голубого топлива украинскуюгазотранспортную систему. Киев, естественно, крайне нервно реагирует наподобную перспективу, пытаясь затормозить реализацию проекта. Однакоглавный бенефициар проекта – Германия – твердо намерена довести до концаего реализацию.С постройкой газопровода Украина в значительной степени потеряет свой статус страны-транзитера российского газа в Европу. Это приведет к тому, что бюджет Незалежнойлишится огромного количества поступлений: по оценкам экспертов – до10%. Это усугубит и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию встране и поставит под большой вопрос выживание Украины в ее нынешнемвиде.