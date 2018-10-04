Газпром
назвал дату начала поставки газа по газопроводу Северный поток – 2.
По словам главы компании Алексея Миллера, голубое топливо по новому
маршруту может начать поставляться уже с 1 января 2020 года. Запуск
газопровода приведет к катастрофическим последствиям для Украины: и без
того дышащая на ладан экономика страны рискует окончательно накрыться
медным тазом из-за снижения доходов от транзита газа.
"Газпром"
назвал дату начала поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2".
По словам главы компании Алексея Миллера, голубое топливо по новому
маршруту может начать поставляться уже с 1 января 2020 года. Запуск
газопровода приведет к катастрофическим последствиям для Украины: и без
того дышащая на ладан экономика страны рискует окончательно накрыться
медным тазом из-за снижения доходов от транзита газа.
По
словам Миллера, на ввод в эксплуатацию "Северного пока – 2" компания
рассчитывает, исходя из текущего графика работа. "Это говорит о том, что
мы абсолютно точно можем начать поставки газа по "Северному потоку-2",
начиная с 1 января 2020 года", – сказал глава "Газпрома" в кулуарах Петербургского газового форума.
Европейцы
намерены покупать еще больше российского газа, спрос на голубое топливо
продолжает расти, отметил Миллер. "При этом надо понимать, что эти
цифры являются очень значительными", – подчеркнул он.
Ранее
технический директор проектной компании Сергей Сердюков назвал сроки
строительства газопровода в российских водах. По его словам, планируется
начать эти работы к декабрю 2018 года. Закончиться стройка должна в
конце следующего года.
"Северный
поток – 2" – строящийся газопровод из России в Германию, который должен
заменить для транспортировки голубого топлива украинскую
газотранспортную систему. Киев, естественно, крайне нервно реагирует на
подобную перспективу, пытаясь затормозить реализацию проекта. Однако
главный бенефициар проекта – Германия – твердо намерена довести до конца
его реализацию.
С постройкой газопровода Украина в значительной степени потеряет свой статус страны-транзитера российского газа в Европу. Это приведет к тому, что бюджет Незалежной
лишится огромного количества поступлений: по оценкам экспертов – до
10%. Это усугубит и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в
стране и поставит под большой вопрос выживание Украины в ее нынешнем
виде.