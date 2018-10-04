В Светлогорске полицейские задержали поджигателя легкового автомобиля. Нарушитель признался в совершении преступления и пояснил, что решил сжечь машину соседу после ссоры с ним. Следственный эксперимент сотрудники органов правопорядка сняли на видео.

В Светлогорске полицейские задержали 25-летнего поджигателя легкового автомобиля. Нарушитель признался в совершении преступления и пояснил, что решил сжечь машину соседу после ссоры с ним.Выяснилось, что владелец сожженного автомобиля периодически давал деньги задержанному для того, чтобы поддержать его бабушку, якобы страдающую от нехватки средств.Полученные деньги нарушитель даже не думал передавать своей пожилой родственнице, вместо этого он тратил их на спиртное. Сосед правду узнал и отказался в дальнейшем финансово поддерживать как бабушку, так и самого любителя алкогольных напитков."Я разозлился и решил поджечь машину" — рассказал задержанный во время проведения следственного эксперимента. Он подошел к автомобилю своего соседа, обрызгал его из пульверизатора горючей жидкостью с двух сторон и зажег.Огонь задел и самого поджигателя — у него обгорели волосы. Автомобилю досталось сильнее: были повреждены капот и бампер, а совокупный ущерб составил около полумиллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по статье 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", что предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.