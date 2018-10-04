В Центральном Доме Литератора завершилась церемония прощания с актером Романом Карцевым. Проститься с ним пришел весь российский истемблишмент – от Жванецкого и Новиковой до Пугачевой. Но одной из первых на траурной церемонии появилась Лариса Долина.

В Центральном Доме Литератора завершилась церемония прощания с актером Романом Карцевым. Проститься с ним пришел весь российский истемблишмент – от Жванецкого и Новиковой до Пугачевой. Но одной из первых на траурной церемонии появилась Лариса Долина.В необъятной обрюзгшей даме пришедшие на панихиду не сразу певицу. Лариса Александровна сильно поправилась, обрюзгла, отекла и как-то резко постарела. Ей всего 63 года, но выглядела она сродни 79-летнему Карцеву. Особенно поразил всех появившийся у артистки второй подбородок. То ли годы берут свое, то ли печальное событие о смерти друга так подкосили артистку – землячку и соплеменницу Карцева."Он был настоящим одесситом. Это говорит о многом. Хотя он многие годы жил в Москве, все равно оставался им. Он был великим артистом и моим другом. Уникальный человек с тонкой душевной организацией, как и все большие артисты. О таких людях говорят "штучный товар". Таких артистов не получится заменить никем и никогда", – бросилась рыдающая Долина к гробу.Напомним, настоящая фамилия Романа Карцева – Кац. А Лариса Долина от рождения была Кудельман. Словом, они не только дружили, работали, но и посещали, видимо, одну синагогу.Роман Карцев – заслуженный артист РСФСР, народный артист России, актер Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал дуэтом с Виктором Ильченко. Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе "Вокруг смеха" известность получили юмористические номера "Авас", "Раки" и другие. В кино он начал сниматься с 1975 года в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях. Самые известные фильмы с его участием – "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита". Похоронили Романа Аншелевича (всю жизнь он назывался Андреевичем) Каца на актерской аллее Троекуровского погоста.