Движение на трассе M-7 в Петушинском районе, в черте Покрова, временно ограничат. Как сообщает Управление дороги Москва — Нижний Новгород, произойдёт это сегодня ночью.

Движение на трассе M-7 в Петушинском районе, в черте Покрова, временно ограничат. Как сообщает Управление дороги "Москва — Нижний Новгород", произойдёт это сегодня ночью. И связано это с монтажом пролёта надземного пешеходного перехода на 101-м км трассы М-7. С двух часов ночи до половины шестого утра до одной полосы будет сужена проезжая часть в сторону Москвы. А с 3.30 до 4.10 движение на этом участке перекроют полностью.