Мужчина, который напал 3
октября на маникюрный салон фигуристки в Москве, оставил письмо Аделине. В нем
навязчивый поклонник грозит девушке страшной расправой.
Мужчина, который напал 3
октября на маникюрный салон фигуристки в Москве, оставил письмо Аделине. В нем
навязчивый поклонник грозит девушке страшной расправой.
Около семи лет назад неизвестный начал писать Сотниковой послания
в социальной сети. Тогда она не обратила внимания на его сообщения. Активно
атаковать фигуристку мужчина, предположительно 25-30 лет, стал в марте этого
года.
Мужчина стал заходить в салон красоты на Пресненском Валу и
оставлять Аделина письма. При этом он сразу сообщил, что болен шизофренией,
живет с родителями и нигде не работает. Странный ухажер говорил о том, что
хочет поменять пол, а также попросить Сотникову помочь в распространении
лекарства, которое якобы спасет многих людей.
Отметим, гендиректором студии
маникюра является мама спортсменки Ольга Дмитриевна, ей довелось общаться с
неадекватным фанатом. Женщина весной несколько раз обращалась с заявлением в
полицию, жалуясь на посетителя. Вскоре незнакомец пропал, но объявился 1
октября.
Он пришел в салон около 21.00, заявил маме фигуристки, что он ярый
фанат Аделины, и попросил передать сообщение. Женщина дала ему старый адрес
своей электронной почты, и вскоре туда стали приходить письма неадекватного
содержания.
А 3 октября мужчина заявился в салон со словами, что намерен
мстить Аделине за нежелание с ним общаться. При этом, как писали Dni.Ru, молодой человек брызнул газовым баллончиком в лицо охраннику,
украл лаки и убежал.
Теперь семья фигуристки боится за свои жизни. "Он реально опасен и
нездоров – сейчас он достал баллончик, завтра достанет нож… Сразу после
нападения он прислал письмо, обозвал Аделину, сказал, что все равно ее
достанет, обольет бензином и подожжет. Дочь теперь не выходит из дома, а всех
гостей изучает в глазок, прежде чем открыть дверь", – цитирует маму Сотниковой "Московский
комсомолец".