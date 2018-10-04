Мужчина, который напал 3 октября на маникюрный салон фигуристки в Москве, оставил письмо Аделине. В нем навязчивый поклонник грозит девушке страшной расправой.

Мужчина, который напал 3октября на маникюрный салон фигуристки в Москве, оставил письмо Аделине. В немнавязчивый поклонник грозит девушке страшной расправой.Около семи лет назад неизвестный начал писать Сотниковой посланияв социальной сети. Тогда она не обратила внимания на его сообщения. Активноатаковать фигуристку мужчина, предположительно 25-30 лет, стал в марте этогогода.Мужчина стал заходить в салон красоты на Пресненском Валу иоставлять Аделина письма. При этом он сразу сообщил, что болен шизофренией,живет с родителями и нигде не работает. Странный ухажер говорил о том, чтохочет поменять пол, а также попросить Сотникову помочь в распространениилекарства, которое якобы спасет многих людей.Отметим, гендиректором студииманикюра является мама спортсменки Ольга Дмитриевна, ей довелось общаться снеадекватным фанатом. Женщина весной несколько раз обращалась с заявлением вполицию, жалуясь на посетителя. Вскоре незнакомец пропал, но объявился 1октября.Он пришел в салон около 21.00, заявил маме фигуристки, что он ярыйфанат Аделины, и попросил передать сообщение. Женщина дала ему старый адрессвоей электронной почты, и вскоре туда стали приходить письма неадекватногосодержания.А 3 октября мужчина заявился в салон со словами, что намеренмстить Аделине за нежелание с ним общаться. При этом, как писали Dni.Ru, молодой человек брызнул газовым баллончиком в лицо охраннику,украл лаки и убежал.Теперь семья фигуристки боится за свои жизни. "Он реально опасен инездоров – сейчас он достал баллончик, завтра достанет нож… Сразу посленападения он прислал письмо, обозвал Аделину, сказал, что все равно еедостанет, обольет бензином и подожжет. Дочь теперь не выходит из дома, а всехгостей изучает в глазок, прежде чем открыть дверь", – цитирует маму Сотниковой "Московскийкомсомолец".