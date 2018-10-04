Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала
о своем отношении к феминизму. Спортсменка не готова бороться за права женщин,
обнажаясь перед публикой.
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала
о своем отношении к феминизму. Спортсменка не готова бороться за права женщин,
обнажаясь перед публикой.
Тема
феминизма до сих пор вызывает разногласия в обществе. И каждый прецедент или
высказывание публичных, знаменитых людей на эту тему, как правило, вызывает
скандал.
Довольно
однозначно по этому поводу высказалась и 32-летняя Домрачева. Она не готова
ради защиты прав прекрасного пола идти на все. "Я не могу представить, что
побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за
равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не
чувствую ущемления", – цитирует чемпионку журнал "Большой".
Биатлонистка
подчеркнула, что выступает за равные возможности и права, но в то же время
уверена, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя. "Я за сильную
женственность", – отметила она.
Напомним, 25 июня этого года Дарья Домрачева объявила о
завершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусской
биатлонисткой. Спортсменка четырежды становилась обладательницей золота
Олимпийских игр.
Как писали Dni.Ru, 23 июля в центре Минска биатлониста попала в ДТП. Домрачева на BMW X6
врезалась в ограничительный столб при въезде во двор. К счастью, в
результате аварии никто не пострадал.