Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своем отношении к феминизму. Спортсменка не готова бороться за права женщин, обнажаясь перед публикой.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказалао своем отношении к феминизму. Спортсменка не готова бороться за права женщин,обнажаясь перед публикой.Темафеминизма до сих пор вызывает разногласия в обществе. И каждый прецедент иливысказывание публичных, знаменитых людей на эту тему, как правило, вызываетскандал.Довольнооднозначно по этому поводу высказалась и 32-летняя Домрачева. Она не готоваради защиты прав прекрасного пола идти на все. "Я не могу представить, чтопобегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я заравноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я нечувствую ущемления", – цитирует чемпионку журнал "Большой".Биатлонисткаподчеркнула, что выступает за равные возможности и права, но в то же времяуверена, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя. "Я за сильнуюженственность", – отметила она.Напомним, 25 июня этого года Дарья Домрачева объявила озавершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусскойбиатлонисткой. Спортсменка четырежды становилась обладательницей золотаОлимпийских игр.Как писали Dni.Ru, 23 июля в центре Минска биатлониста попала в ДТП. Домрачева на BMW X6врезалась в ограничительный столб при въезде во двор. К счастью, врезультате аварии никто не пострадал.