Перенесшая рак Елена Степунина готова оформить развод с супругом, с которым они уже не живут вместе. При этом экс-участница телестройки не запрещает мужчине видеться с их общим сыном Матвеем.

Перенесшая рак Елена Степунина готова оформить развод с супругом, с которым они уже не живут вместе. Приэтом экс-участница телестройки не запрещает мужчине видеться с их общим сыномМатвеем.Девушка победила крупноклеточнуюлимфому четвертой степени. В феврале текущего года ее состояние улучшилось."Болезнь отступила… Онаможет вернуться, а может, и нет. Мне не сказали, что у меня четкая ремиссия.Просто сдала анализы, и мне сказали, что все хорошо", – цитирует Елену . Степунина рассказала, почему она все-таки рассталась сотцом Матвея Владимиром.По словам звезды "Дома-2",разбежались они уже после ее выздоровления, но предпосылки были давно. Еленаотметила, что если раньше у них были ссоры и скандалы, то сейчас, как уродителей общего сына, отношения наладились, но не совсем."Иногда мы жесткоссоримся, чуть ли не до драк. А иногда стараемся дружить ради ребенка. Чтобыуйти спокойно, я решила оставить ему все. я сняла квартиру, отдала ему машину(он обещал мне за нее деньги, но пока не вернул)", – поделилась Степунина.У Владимира проблемы с деньгами, поэтому материально муж Еленене помогает. "Денег на ребенка я не получаю за полгода, как мы расстались. Онмне дал 2700 рублей... Он сейчас не работает", – отметила девушка. По еесловам, содержать мужчину ей надоело, поэтому она решила подать на развод.Правда, чем Владимир собирается платить алименты ребенку, она непредставляет. При этом Степунина понимает, что им предстоят серьезные разборки."Как муж он мне подходит, как друг – да", – заключила экс-участницареалити-шоу.