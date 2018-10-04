В организации были нарушены лицензионные требования при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили аптеку, осуществляющую безрецептурный отпуск лекарственных препаратов.При проведении комплекса мероприятий в отношении одной из столичных аптек, расположенной на Измайловском бульваре, полицейскими выявлены нарушения законодательства Российской Федерации. Были нарушены лицензионные требования при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», в рамках которого проводится административное расследование.Результаты расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.1 КоАП РФ, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве