Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма снялась в художественном фильме самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ополченочка. Наталья Поклонская сыграла саму себя.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма снялась в художественном фильмесамопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) "Ополченочка".Наталья Поклонская сыграла саму себя.Картина снималась летом этого года. Ее создатели надеются к маю2019-го завершить монтаж, озвучивание и выпустить ленту к юбилею ДНР.Генеральным продюсером фильма и директором кинокомпании"Лугафильм" является Роман Розум. По сюжету Поклонская в 2016 году дает комментарийо ситуации в Донбассе на пресс-конференции, передает телеканал . В фильмебыло реконструировано сражение на Светлодарской дуге.Примечательно, что сцены с участием Поклонской были сняты с первого дубля. Депутатуже посмотрела и прокомментировала тизер "Ополченочки". "Вы большие молодцы, уменя дрожь по коже. Правда, дух захватывает! Вот что значит простое слово "патриотизм". Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!" – цитируетНаталью Поклонскую "Луганскинформцентр".Трейлер уже опубликован в Сети. Премьерный показ картины приурочат кпятилетию создания Луганской и Донецкой народных республик.Экс-прокурорКрыма родилась в поселке Михайловка Луганской области. За минувшиенесколько месяцев депутат не раз удивляла общественность. Как писали Dni.Ru, в августестало известно, что 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж – ее избранником стал бывший следователь Иван Соловьев.