Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма снялась в художественном фильме
самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ополченочка.
Наталья Поклонская сыграла саму себя.
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма снялась в художественном фильме
самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) "Ополченочка".
Наталья Поклонская сыграла саму себя.
Картина снималась летом этого года. Ее создатели надеются к маю
2019 года завершить монтаж, озвучку и выпустить картину к юбилею ДНР.
Генеральным продюсером фильма и директором кинокомпании
"Лугафильм" является Роман Розум. По сюжету, Поклонская в 2016 году дает комментарий
о ситуации в Донбассе на пресс-конференции, передает телеканал . В фильме
было реконструировано сражение на Светлодарской дуге.
Примечательно, что сцены с участием Поклонской были сняты с первого дубля. Депутат
уже посмотрела и прокомментировала тизер "Ополченочки". "Вы большие молодцы, у
меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово —
патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!" – цитирует
Наталью Поклонскую "Луганскинформцентр".
Трейлер уже опубликован в Сети. Премьерный показ кинокартины приурочат к
пятилетию создания Луганской и Донецкой народных республик.
Отметим, экс-прокурор
Крыма родилась в поселке Михайловка Луганской области. За минувшие
несколько месяцев депутат не раз удивляла общественность. Как писали Dni.ru, в августе
стало известно, что 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж,
ее избранником стал бывший следователь Иван Соловьев.