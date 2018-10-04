Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма снялась в художественном фильме самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ополченочка. Наталья Поклонская сыграла саму себя.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма снялась в художественном фильмесамопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) "Ополченочка".Наталья Поклонская сыграла саму себя.Картина снималась летом этого года. Ее создатели надеются к маю2019 года завершить монтаж, озвучку и выпустить картину к юбилею ДНР.Генеральным продюсером фильма и директором кинокомпании"Лугафильм" является Роман Розум. По сюжету, Поклонская в 2016 году дает комментарийо ситуации в Донбассе на пресс-конференции, передает телеканал . В фильмебыло реконструировано сражение на Светлодарской дуге.Примечательно, что сцены с участием Поклонской были сняты с первого дубля. Депутатуже посмотрела и прокомментировала тизер "Ополченочки". "Вы большие молодцы, уменя дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово —патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!" – цитируетНаталью Поклонскую "Луганскинформцентр".Трейлер уже опубликован в Сети. Премьерный показ кинокартины приурочат кпятилетию создания Луганской и Донецкой народных республик.Отметим, экс-прокурорКрыма родилась в поселке Михайловка Луганской области. За минувшиенесколько месяцев депутат не раз удивляла общественность. Как писали Dni.ru, в августестало известно, что 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж,ее избранником стал бывший следователь Иван Соловьев.