На днях в Москве прошел благотворительный концерт, посвященный памяти Жанны Фриске. Однако ни лучшая подруга, певица Ольга Орлова, ни другие крупные звезды не пришли на мероприятие.
На днях в Москве прошел благотворительный концерт, посвященный памяти Жанны Фриске. Однако ни лучшая подруга, певица Ольга Орлова, ни другие крупные звезды не пришли на мероприятие.
В Театриуме на Серпуховке собрались артисты Анжелика Агурбаш, Наталия Гулькина, Томас Невергрин, Эд Шульжевский, Афина и многие другие, чтобы почтить память Жанны Фриске в благотворительном концерте "Жанна Фриске – Я рядом!"
На мероприятии спела даже младшая сестра покойной артистки Наталья. Женщина исполнила песню "Две планеты" в дуэте с бывшим солистом группы "Тубромода" Александром Поповым. Из первого ряда концерт наблюдали родители Жанны Владимир и Ольга. Интересно, что место рядом с ними пустовало. На нем лежал листок бумаги с именем Жанны.
Кстати, вышел на сцену и сам отец Фриске. Он спел песню "Звездочка моя". Как утверждает , Владимир Борисович не мог сдержать слез до конца концерта. Он все время плакал. Наталья предпочла скрыть свои чувства, поэтому отказалась говорить о любимой сестре, чтобы не расплакаться. Возвращаться в шоу-бизнес она тоже не намерена.
"Теперь я понимаю, почему Наташа не хочет возвращаться на эстраду", – заявил Александр Попов. "Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей", – сказал он, признавшись, что удивлен "некоторыми коллегами".
"Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира – в Подмосковье. От группы "Блестящие" мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Также слышал массу вопросов от других артистов, а также представителей телеканалов на предмет, кто будет снимать, выступать и так далее", – рассказал Попов.
Артист уличил коллег в лицемерии. "Это те самые люди, которые в первых рядах стояли, когда хоронили Жанну. Они приходили в темных очках и косынках, чтобы просто пропиариться. Больше, чем уверен, что если бы Жанна была жива и отмечала бы, например, день рождения, то все бы сразу прибежали торговать лицами", – приводит слова певца издание.