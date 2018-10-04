Ольга Орлова объяснила почему не пришла на концерт памяти Жанны Фриске. Певица отметила, что ее никто не приглашал.

Ольга Орлова объяснила почему не пришла на концерт памяти Жанны Фриске. Певица отметила, что ее никто не приглашал.На днях состоялся благотворительный вечер "Жанна Фриске – я рядом!". Организаторы хотели почтить память исполнительницы, а средства с продажи билетов отправить на помощь детям-сиротам.Один из участников встречи – экс-солист группы “Турбомода” Саша Попов сообщил журналистом, что коллеги Жанны по коллективу “Блестящие” на концерт прийти отказались. Это заявление вывело из себя Ольгу Орлову.“С семьей Жанны Фриске я общаюсь постоянно. Они всегда будут близкими и родными людьми. Но какие-то псевдодрузья считают, что могут судить и решать, какой я человек и как я отношусь к Жанне. Для меня это странно. Да и мероприятие памяти Жанны должно быть более профессионально организованным. На коленке сделанный ивент не очень ее достоин", – рассказала экс-участника “Блестящих”.Также Ольга отметила, что ранее виделась с одним из организаторов на кладбище у могилы Жанны. Тогда ей сообщили, что о времени и месте проведения концерта пока ничего неизвестно. Кроме того, по словам Орловой, лица, координирующие подготовку мероприятия, не выбрали фонд, в который пошли бы средства, а этот момент для нее очень важен.Певица призналась, что Попова она видела всего дважды в жизни. Оттого ей кажется странным тот факт, что он, не спросив ее лично, принялся делать какие-то выводы и очернять ее в прессе. “Если были вопросы ко мне, позвонил бы и задал. Мой телефон несложно найти. Он просто врет. Это клевета. Саша просто нашел инфоповод, чтобы попиариться на этой ситуации”, - цитирует Орлову StarHit.Еще одна бывшая участница “Блестящих” Анна Семенович также решила прокомментировать ситуацию. Певица отметила, что организаторы сообщили о мероприятии слишком поздно и она не успела приехать."О готовящемся концерте я узнала всего за пару дней из социальных сетей. Я сразу написала Наташе Фриске, чтобы уточнить, почему меня не пригласили выступить в память о Жанне. Наташа не занималась непосредственно организацией концерта, это было в компетенции человека который якобы всех обзвонил и позвал заранее. Но на самом деле, ни меня, ни Олю Орлову, ни кого-то еще из "Блестящих" к участию в этом концерте не приглашали. Я, конечно, хотела приехать поддержать Наташу, семью Жанны, вспомнить родного человека. Звонок от организатора раздался лишь за день до концерта, когда я была в другом городе на выступлении. Разумеется, что если бы приглашение поступило заблаговременно, я бы на него откликнулась. Ситуация сложилась так, как сложилась. Я уверена, что мы вместе с другими "Блестящими" обязательно соберемся, сделаем свой концерт и вспомним нашу любимую девочку, которая навсегда в наших сердцах (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Анна в личном микроблоге.