Экс-сотрудник ГРУ, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, возможно, не захочет возвращаться на родину. О том, почему Сергей Скрипаль может принять такое решение, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Экс-сотрудник ГРУ, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, возможно, не захочет возвращаться на родину. О том, почему СергейСкрипаль может принять такое решение, рассказал первый зампред комитета СоветаФедерации по международным делам Владимир Джабаров.Вопрос страны проживания россиян до сих поростается открытым. По данным "Би-би-си", Скрипали не хотят переезжать ванглоязычные государства, в том числе и США. Более того, в доме экс-полковникаГРУ в Солсбери отныне будут жить британские налогоплательщики, поэтомувернуться туда он не может.Джабаров считает, что судьба Срипалей предрешена,и возвращение бывшего разведчика на родину исключено. При этом он подчеркнул,что препятствовать приезду в Россию им никто не будет, поскольку Сергей Скрипальуже отсидел часть срока, потом его обменяли и,по сути, простили ему судимость."Но, думаю, жить в ранге предателя на своей родине будет неочень комфортно для него самого. Поэтому я исключаю эту возможность… Пустьживет там, где ему будут платить больше... Мне кажется, для западных спецслужбон уже отработанный материал", – цитирует представителя Совфеда По его мнению,когда весь этот скандал завершится, все забудут Скрипалей.Ранее в Кремлеотметили, что больше не хотят комментировать информацию о новых версиях в делеотравленного 4 марта в Солсбери Сергея Скрипаля. Пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему закрыта.