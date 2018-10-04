Экс-сотрудник ГРУ, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, возможно, не захочет возвращаться на родину. О том, почему Сергей
Скрипаль может принять такое решение, рассказал первый зампред комитета Совета
Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Экс-сотрудник ГРУ, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, возможно, не захочет возвращаться на родину. О том, почему Сергей
Скрипаль может принять такое решение, рассказал первый зампред комитета Совета
Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Вопрос страны проживания россиян до сих пор
остается открытым. По данным "Би-би-си", Скрипали не хотят переезжать в
англоязычные государства, в том числе и США. Более того, в доме экс-полковника
ГРУ в Солсбери отныне будут жить британские налогоплательщики, поэтому
вернуться туда он не может.
Джабаров считает, что судьба Срипалей предрешена,
и возвращение бывшего разведчика на родину исключено. При этом он подчеркнул,
что препятствовать приезду в Россию им никто не будет, поскольку Сергей Скрипаль
уже отсидел часть срока, потом его обменяли и,
по сути, простили ему судимость.
"Но, думаю, жить в ранге предателя на своей родине будет не
очень комфортно для него самого. Поэтому я исключаю эту возможность… Пусть
живет там, где ему будут платить больше... Мне кажется, для западных спецслужб
он уже отработанный материал", – цитирует представителя Совфеда По его мнению,
когда весь этот скандал завершится, все забудут Скрипалей.
Ранее в Кремле
отметили, что больше не хотят комментировать информацию о новых версиях в деле
отравленного 4 марта в Солсбери Сергея Скрипаля. Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему закрыта.