Звезду шоу ComedyClub на телеканале ТНТ, юмориста и ведущего Павла Волю срочно доставили в больницу после концерта в Иркутске. Врачи подозревают у него аппендицит.

Звезду шоу ComedyClub на телеканале ТНТ, юмориста и ведущего Павла Волю срочно доставили в больницу после концерта в Иркутске. Врачи подозревают у него аппендицит.Юморист Павел Воля отправился в гастрольный тур по России со своей юмористической программой. Однако, если верить последним новостям, в график выступлений придется вносить коррективы.Так, по сообщениям telegram-канала 112, после выступления в Иркутске ведущего срочно доставили в больницу с подозрением на аппендицит. Подробности о самочувствии артиста устанавливаются. Отметим, ранее юморист делился со своими подписчиками в Instagram видео с Байкала. На записи он то ли жаловался, то ли восхищался тем, что в Иркутской области успел выпасть снег.Напомним, ранее имя Павла Воли вспоминали в связи с его женой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Дело в том, что на одном из мероприятий она засветилась не только без сопровождения своего супруга, но и без обручального кольца. Моментально поползли слухи о том, что в семейной жизни звезд спорта и телеэкрана не все ладно.Материал дополняется