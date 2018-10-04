В администрации области заверили, что все отпуска согласовали еще до выборов

В администрации области заверили, что все отпуска согласовали еще до выборовЗаместитель главы региона по ЖКХ Лидия Смолина, которая должна следить за началом отопительного сезона, все начало октября будет на форуме «Российская энергетическая неделя», а с 7 октября уходит в отпуск.Депутат Госдумы Александр Курдюмов в социальных сетях в скорых отпусках вице-губернаторов увидел желание Светланы Орловой «откровенно вредить» избранному губернатору Владимиру Сипягину.Кроме Лидии Смолиной, с 22 сентября по 7 октября в отпуске находится заместитель главы региона по промышленности и экономике Алексей Конышев. В администрации области заверили, что все отпуска согласовали еще до выборов.А вице-губернатор Михаил Колков уйдет на каникулы уже после инаугурации Владимира Сипягина. В разговоре с Колков заметил, что у него накопилось достаточно большое количество не отгулянных отпускных дней, которые он обязательно использует. Он не исключил, что после отдыха, скорее всего, уже не вернется в 33 регион.