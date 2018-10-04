Маникюрный салон олимпийской чемпионки по фигурному катанию в центре Москвы подвергся нападению. ЧП случилось 3 октября около 19:00.

Маникюрный салон олимпийской чемпионки по фигурному катаниюв центре Москвы подвергся нападению. ЧПслучилось 3 октября около 19:00.Неизвестныймужчина зашел в салон красоты BeHappy на Пресненском валу и распылилперцовый газ из баллончика в лицо охраннику. Секьюрити получил ожог глаз, но ехать в больницуотказался.Злоумышленник украл с полки около60 лаков для ногтей и скрылся, передает . Примечательно, что камервидеонаблюдения в заведении нет. Нападавший уже задержан.Выяснилось, что грабителемоказался навязчивый поклонник 22-летней Аделины Сотниковой. В прошлом году он уже наведывался в салон. Несколькораз он передавал фигуристке письма.Оказалось, что мужчина и в этотраз искал в салоне Аделину. К счастью, девушки на месте не оказалось. Обинциденте спортсменка узнала от своей мамы. "Честно говоря, все это оченьнеприятно – если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и чтоу него в голове", – цитирует Сотникову ТАСС.Олимпийская чемпионка непонимает, чем вызвала такое неадекватное поведение поклонника. "Может, недобавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае раньше со мной подобногоне происходило", – поделилась Аделина.Отметим, Сотникова в свои 22 года добилась больших высот. Она – перваяв российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночномкатании в индивидуальном зачете и двукратный серебряный призер чемпионатовЕвропы.