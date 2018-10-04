Маникюрный салон олимпийской чемпионки по фигурному катанию
в центре Москвы подвергся нападению. ЧП
случилось 3 октября около 19:00.
Маникюрный салон олимпийской чемпионки по фигурному катанию
в центре Москвы подвергся нападению. ЧП
случилось 3 октября около 19:00.
Неизвестный
мужчина зашел в салон красоты Be
Happy на Пресненском валу и распылил
перцовый газ из баллончика в лицо охраннику. Секьюрити получил ожог глаз, но ехать в больницу
отказался.
Злоумышленник украл с полки около
60 лаков для ногтей и скрылся, передает . Примечательно, что камер
видеонаблюдения в заведении нет. Нападавший уже задержан.
Выяснилось, что грабителем
оказался навязчивый поклонник 22-летней Аделины Сотниковой. В прошлом году он уже наведывался в салон. Несколько
раз он передавал фигуристке письма.
Оказалось, что мужчина и в этот
раз искал в салоне Аделину. К счастью, девушки на месте не оказалось. Об
инциденте спортсменка узнала от своей мамы. "Честно говоря, все это очень
неприятно – если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что
у него в голове", – цитирует Сотникову ТАСС.
Олимпийская чемпионка не
понимает, чем вызвала такое неадекватное поведение поклонника. "Может, не
добавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае раньше со мной подобного
не происходило", – поделилась Аделина.
Отметим, Сотникова в свои 22 года добилась больших высот. Она – первая
в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном
катании в индивидуальном зачете и двукратный серебряный призер чемпионатов
Европы.