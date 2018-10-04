Вертолет AS-350, который разбился в Костромской области, мог задеть в темноте за верхушки деревьев. За два часа до ЧП вертолет совершил вынужденную посадку. В результате катастрофы погиб замгенпрокурора Саак Карапетян.

Вертолет AS-350, который разбился в Костромской области, мог задеть в темноте за верхушки деревьев.Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, машина следовала по маршруту вертолетный комплекс Heliport Moscow, который находится на Новорижском шоссе, — Плес (Спасское). Причем, один раз из-за погодных условий он совершил вынужденную посадку. Это произошло за два часа до трагедии — в 16:30 по московскому времени в 130 километрах от Костромы.Пилот дал заявку на полет на 4 октября, но примерно в 18:00 в сумерках и без санкции взлетел и проследовал к аэродрому Чухлома. Через 40 минут, пролетев 45 километров, вертолет упал у поселка Вонышево.Ранее старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина сообщила, что вертолет выполнял рейс по уведомительной заявке, которая не требует разрешения.В катастрофе погибли 54-летний пилот Станислав Михнов, заместитель генпрокурора Саак Карапетян и пассажир Арэк Арутюнян. Информацию о том, что на борту вертолета находился Саак Карапетян, подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. "Мы в курсе этой ситуации", — сказал он ТАСС.По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".