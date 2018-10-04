Евгений Петросян начал запись собственного шоу. Юморист рассказал об этом в соцсетях.

Евгений Петросян начал запись собственного шоу. Юморист рассказал об этом в соцсетях.Евгений Ваганович опубликовал в личном аккаунте Instagram снимок, на котором он запечатлен в окружении артистов. Ниже он написал, что уже во всю идет подготовка “Петросян-шоу”, юморист пригласил поклонников на съемки представления в концертный зал “Москвич”.Примечательно, что среди собравшихся нет ни Елены Степаненко ни ее фаворита Игоря Христенко. В Сети ходят слухи, что Евгений Ваганович исключил соперника из труппы, вышвырнул за дверь гримерки супругу и молодого актера. Вероятно, эти артисты теперь будут зарабатывать исключительно сольными гастролями.Отметим, что журналистка Мариана Саид Шах, в студии программы “Пусть говорят” Первого канала сообщила, что Степакненко связана с Христенко давней дружбой. По словам репортера, после того как Елена узнала, что Игорь сын ее первой любви – известного оперного певца Владлена Христенко, она воспылала чувствами.Артистка стала усиленно способствовать карьере Христенко-младшего: молодой актер получал лучшие номера и главные роли. Саид Шах предположила, что Игорь теперь имеет на звезду сильное влияние. Именно он заставляет Степаненко отказываться от подписания мирового соглашения с мужем.Напомним, недавно представитель агентства “Кремль концерт” Сергей Лавров сообщил журналистам, что на фоне скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко в разы подлетели расценки на их выступления. "Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы, как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна", – рассказал промоутер.