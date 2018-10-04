Родители юного жителя якутского Нерюнгри рискуют лишиться крупной суммы из-за несдержанности сына, сначала шумевшего в кафе, а затем напавшего на сотрудника Росгвардии. Буйного посетителя сняли на видео.

Родители юного жителя якутского Нерюнгри рискуют лишиться крупной суммы из-за несдержанности сына, сначала шумевшего в кафе, а затем напавшего на сотрудника Росгвардии. Буйного посетителя сняли на видео.Инцидент произошел вечером 3 октября в кафе на проспекте Ленина, где собралась группа подростков. По уверениям очевидцев, они вели себя неприлично, но в чем именно это выражалось, не уточняется."Несовершеннолетние неадекватно отреагировали на приезд сотрудников органов исполнительной власти и кинулись в драку. Как и положено, сотрудник не бил и не применял грубой силы в отношении малолетнего хулигана, только после агрессивных действий блокировал его действия", — отмечается в паблике "Типичный Нерюнгри".На кадрах видно, что в стычку едва не оказался втянут еще один подросток, которого приятели вовремя оттащили в сторону, когда он попытался ударить служителя закона.Выходка сына может больно ударить по кошельку его родителей, поскольку за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей.