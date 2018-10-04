Злоумышленник проник в квартиру и похитил оттуда денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже.
В ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, неизвестный, воспользовавшись незапертой дверью, проник в ее квартиру и похитил оттуда денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся. Ущерб составил 1 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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