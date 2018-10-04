Злоумышленник проник в квартиру и похитил оттуда денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже.В ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, неизвестный, воспользовавшись незапертой дверью, проник в ее квартиру и похитил оттуда денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся. Ущерб составил 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22